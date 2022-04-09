Diyarbakır merkezli 10 ildeki tefeci operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 39 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, tespit edilen 220 olayda tefecilik yöntemiyle yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira para akışı gerçekleştirdikleri belirlenen ve Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen 39 şüpheliden 7'si tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 32'si serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Nisan'da düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 46 fişek, 4 şarjör, çok sayıda senet, üçüncü şahıslar adına kredi kartı, pos slipleri, ajandalar ve not defterleri ele geçirilmişti.

