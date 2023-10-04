Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 56 şüpheliden 10’u tutuklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 7 ay süren bir çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde tespit edilen 56 şüpheliye ve uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 43 şüpheliye yönelik 3 Ekim’de “Diyarbakır’ın huzuru bizim gururumuzdur” mottosu ile operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır merkezde 77 adres, ilçelerde 5 adres, İstanbul’da 1 ve Hakkâri’de 1 adres olmak üzere üç ilde toplam 84 adrese baskın yapıldı. Operasyona 15 Özel Harekat unsuru, 6 Çevik Kuvvet Timi, 2 dron, 1 helikopter, 3 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı bin 225 personelden oluşan 168 ekip katıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 53 kilo 101 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 989,20 gram eroin maddesi, 87,30 gram metamfetamin maddesi, 9 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 80 adet fişek, 1 adet payp, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 TL, 40 euro ve 20 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 56 şüpheliden hakkında 2-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 6 şahıs, 10 yıl üzeri (12 yıl 6 ay) kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs işlemleri tamamlanarak tutuklandı. Yakalanan diğer 46 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

