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Diyarbakır merkezli 5 ildeki "makas" operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

14.04.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik "makas" operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle Diyarbakır merkezli, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin'de "makas" adı verilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 19'u adliyeye sevk edildi.

Adliyeye geterilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

12 Nisan'daki operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 12 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 3 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.

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Diyarbakır makas operasyon

Diyarbakır Namaz Vakitleri 14 Nisan Cuma

İmsak
04:13
Sabah
05:39
Öğle
12:25
İkindi
16:05
Akşam
19:00
Yatsı
20:20

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Cuma

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