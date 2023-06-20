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Diyarbakır merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

20.06.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır, Mardin ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 12 pompalı tüfek, 8 tabanca şarjörü, 85 tabanca fişeği, 3 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Diyarbakır operasyon

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