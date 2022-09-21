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Diyarbakır merkezli, sözde turizm şirketlerine yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı

21.09.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin farklı illerinde hedef olarak belirledikleri restoranları ve otelleri arayıp, sözde turizm şirketleri adına iletişim kurarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen zanlılardan biri hakkında 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 3 ilde sözde turizm şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay önce sözde turizm şirketlerine yönelik takip başlattı.

Yürütülen teknik takip ve çalışmalar sonucu Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen ve "Alakart" adı verilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda 35 GSM hattı ele geçirildi.

Yakalananlar arasında bulunan ve suç örgütünün lideri olduğu belirlenen "CEO" lakaplı şüpheli hakkında 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve zanlının güvenlik güçlerince 2 yıldır arandığı belirlendi.

Suç örgütü üyelerinin Türkiye'nin farklı illerinde hedef olarak belirledikleri restoranları ve otelleri arayarak sözde turizm şirketleri adına iletişim kurdukları, büyük kafilelere rezervasyon yaptırarak, ürün ve gıda malzemesi alınması için kendilerinin belirlediği firmalara yönlendirme yaptıkları ancak parasını peşin aldıkları malları teslim etmeyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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