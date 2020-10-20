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Diyarbakır Sanayi Mektebinde eğitim programını tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Sanayi Mektebinde farklı alanlardaki 3 eğitim programını tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Diyarbakır Sanayi Mektebinde eğitim programları devam ediyor.

Diyarbakır’da geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Sanayi Mektebinde farklı alanlardaki 3 eğitim programını tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.
Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Diyarbakır Sanayi Mektebinde eğitim programları devam ediyor. Farklı alanlarda yüz yüze ve online eğitim programları düzenlenen Sanayi Mektebinde ağustos ve eylül aylarında düzenlenen 3 farklı eğitim programını tamamlayan katılımcılara düzenlenen törenle sertifikaları verildi. DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, DTSO ve DTSO Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinin katılım sağladığı törende drone pilotaj eğitimi, online trafik mühendisliği ve sinyalizasyon sistemleri ile online hedef pazar ve ticari istihbarat eğitimi sertifikaları katılımcılara verildi.
Törende ayrıca Sanayi Mektebi bünyesinde kasım 2020 - haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek eğitimler hakkında da bilgi verildi. Sanayi Mektebi bünyesinde kasım ayında aotucad, photohop, illüstratör, maya, 3D max, houdini, corel draw, Microsoft office, logo, ide cad gibi farklı yazılım programları eğitimleri, e-ticaret, pazarlama yönetimi, finansal okur yazarlık, dijital pazarlama, sosyal medya uzmanlığı gibi online eğitim programları ve yenilikçi girişimciler için özel eğitim programları düzenleneceği belirtildi. Eğitim programlarının Diyarbakır Sanayi Mektebi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı, eğitimlerin pandemi döneminde alınan önlemler ile uyumlu bir şekilde yüz yüze veya online olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
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Sabah
06:26
Öğle
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İkindi
15:13
Akşam
17:42
Yatsı
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