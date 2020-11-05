Diyarbakır Şehir Tiyatroları perdelerini yeniden açıyor

Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Şehir Tiyatroları, pandemi nedeniyle ara verdiği gösterimlerine, ’Lotus’ ve ’En Kahraman Kim’ oyunlarıyla perdelerini yeniden açıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Diyarbakır Şehir Tiyatroları, pandemi sebebiyle ara verdiği gösterimlerine 1’i yetişkin 1’de çocuk olmak üzere 2 oyunla yeniden perdelerini açıyor. Yazarlığını Kurtuluş Bilgilioğul’un yaptığı yönetmenliğini Civan Kara ile Handan Ekici’nin üstlendiği, sonsuzluğun simgesi olan lotus çiçeği ile özdeşleşen kadının yaratılıştan bu yana gelen öyküsünü konu edinen ’Lotus’ ilk gösterimini 6 Kasım Cuma günü saat 19.30’da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi tiyatro salonunda gerçekleştirecek. Oyun kasım ayı boyunca her cuma saat 19.30’da cumartesi ise saat 15.00’de tiyatro severlerle buluşacak.

Korona virüs salgını nedeniyle tiyatro gösterimine 100 kişinin kabul edileceği belirtildi. Yeni tiyatro döneminde çocukları da unutmayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çizgi film karakterlerinin yer aldığı ’En Kahraman Kim’ oyununu sahneleyecek. Rıfat Özer’in yazdığı Handan Ekici’nin yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyunu 8 Kasım Pazar günü 13.00’da minik izleyicilerle buluşacak. Tek gösterimin yapılacağı tiyatro oyunu bin 100 kişilik Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşecek.

