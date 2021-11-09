Diyarbakır Valisi doğa yürüyüşüne katıldı, 147 kilometrelik yolun açılışını yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Çermik ilçesinde doğa yürüyüşüne katıldı, Büyükşehir Belediyesince 29 milyon lira bütçe ile yapımı tamamlanan 147 kilometrelik grup mahalle yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Çermik ilçesini ziyaret eden Vali Karaloğlu, çevre düzenlemesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak sanayi sitesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Karaloğlu daha sonra tarihi ve turistik açıdan önem taşıyan, tabiat parkı ilan edilmesi için çalışma yürütülen Yabanardı ve Şeyhandede mahallelerinde yer alan şelaleler arasındaki güzergahta düzenlenen yürüyüşe katıldı.

- "Bir hafta 10 gün içerisinde Şeyhandede Tabiat Parkı ilan edilmiş olacak"

Karacaviran Mahallesi'nde, 147 kilometrelik grup mahalle yolunun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Karaloğlu, kırsal mahallelerde "1200 kilometre asfalt" hedefiyle yaptıkları çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Karaloğlu, her ilçenin sorunlarını çözmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Birikmiş sorunlarını çözme adına bu sene en çok asfalt yaptığımız ilçelerin başında Çermik geliyor. Çermik bunu hak etti. Ama sadece Çermik'te yol yapmıyoruz, bize aktarılan Çermik'in her sorunuyla yakından ilgileniyoruz." dedi.

Çermik'in saklı bir cennet olduğunu ifade eden Karaloğlu, bölgenin 40 senedir her türlü değerinin üzerinin örtüldüğü bir dönemin yaşandığını aktardı.

Karaloğlu, Çermik'te bulunan şelalelerin Diyarbakır dahil hiçbir yerde tanınmadığına işaret ederek, Diyarbakır'ın değerlerini tekrar gün yüzüne çıkarmak ve vatandaşların istifadesine sunmanın görevleri olduğunu bildirdi.

Çermik’in tarihi, kültürel, inanç ve doğa turizmi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, yapılan yatırımlar sayesinde ilçenin turizmden daha çok kazanç sağlayacağını aktardı.

Karaloğlu, Yabanardı ve Şeyhandede Şelalesi arasındaki vadinin tamamında milli park için çalışmalar yürütüldüğünü dile getirerek, "Milli Parklar Bölge Müdürlüğü teknik çalışmaları tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanımızın imzasına sunuldu. İnşallah bir hafta, 10 gün içerisinde Şeyhandede Tabiat Parkı ilan edilmiş olacak. Ayrıca Şeyhandede Türbesi'nde bulunan sahabe kabri de türbeye dönüştürülecek." diye konuştu.

Bu karar ile bölgeyi koruma altına aldıklarına dikkati çeken Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar sayesinde bölgeyi günübirlik ziyarete giden vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağı tesisler yapılacağını belirtti.

- "24 saat Diyarbakır'ın emrindeyiz"

Çermik kaplıcalar bölgesinde bulunan 2 otelin harabe olması nedeniyle yıkıldığını anlatan Karaloğlu, Çermik Belediyesi ile kardeş belediye olan Samsun Büyükşehir Belediyesinin 40 dekar arazi üzerine millet bahçesi yapacağının müjdesini verdi.

Karaloğlu, sokak sağlıklaştırma ve belediye hizmet binasında çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, Çermik'te hastanenin de yenileneceğini söyledi.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca çiftçilere makine desteğinde bulunulduğunu ifade eden Karaloğlu, vatandaşın gelirinin arttırması için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Karaloğlu, ilçede kullanılmayan yurdun, onarılarak gençlerin faydalanacağı bilgi evine dönüştürüleceğini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye spor tesisleri yapılması için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

"24 saat Diyarbakır'ın, Çermik'in emrindeyiz. Hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz inşallah. Diyarbakır'ın tamamını daha yaşanılabilir, yaşam kalitesi daha yüksek bir kente dönüştürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz." diyen Karaloğlu, çalışmaların süreceğini ifade etti.

Törene katılan, Çermik Kaymakamı Ramazan Polat, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da birer konuşma yaptı.

Daha sonra 147 kilometre grup mahalle yolunun açılışı yapıldı.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman ve Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın ve vatandaşlar katıldı.

