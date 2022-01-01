Diyarbakır Valisi Karaloğlu güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yılbaşında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.
Vali Karaloğlu, tedbirler kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki Pirinçlik uygulama noktasında polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Karaloğlu, görevlilere çorba ikramında bulundu.
Daha sonra, çikolata ikram ettiği sürücü ve yolcularla sohbet eden Karaloğlu, yeni yıllarını tebrik etti, çocuklara oyuncak verdi.
Karaloğlu'na ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç ve Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner eşlik etti.
Vali Karaoğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına da giderek çalışanların 2022 yılını kutladı.
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