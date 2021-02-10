YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Amacımız Kulp ilçesinde ipekçiliği geliştirmek"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Amacımız Kulp ilçesinde ipekçiliği geliştirmek"

10.02.2021 16:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İpek kozasını, böcekten podyuma kadar bütün safhasını Diyarbakır'da, Kulp'ta üretmek istiyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kulp ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçeye bağlı Zeyrek Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Vali Karaloğlu, Ağaçlı mahallesindeki ipek iplik üretim tesisini gezdi.

Üretimle ilgili bilgi alan ve çalışanlarla sohbet eden Karaloğlu, ilçe merkezinde Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezini inceledi.

Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de ipek kozacılığının en kapasiteli tesisinin Kulp'ta olduğunu söyledi.

Türkiye'de ipek kozasının yüzde 60'ının kentte üretildiğini vurgulayan Karaloğlu, ilçede koza üretiminin iplik ve kumaşa dönüştürülmesine kadar bütün aşamaların yapılabildiğini belirtti.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız, Kulp ilçesinde ipekçiliği geliştirmek. Bu sene vatandaşımız Kulp'ta 5 milyon lira civarında ipek kozacılığından para kazandı. Amacımız hem koza üretimini artırmak hem de koza tarımıyla uğraşan çiftçi sayısını artırmak. Ürünleri modaya daha uygun hale getirerek, ipek kozasını, böcekten podyuma kadar bütün safhasını Diyarbakır'da, Kulp'ta üretmek istiyoruz."

Vali Karaloğlu, ziyaretlerin ardından ilçe değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Karaloğlu'na, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet ile kamu kurumlarının müdürleri eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:38
İkindi
15:32
Akşam
17:59
Yatsı
19:16
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Silvan’da OSB toplantısı

Silvan’da OSB toplantısı

HÜDAPAR Genel Başkan Vekili Yapıcıoğlu'ndan yeni anayasa çalışmalarına destek:

HÜDAPAR Genel Başkan Vekili Yapıcıoğlu'ndan yeni anayasa çalışmalarına destek:

DİSKİ Ergani’deki su sorununu çözüyor

DİSKİ Ergani’deki su sorununu çözüyor

DİSMEK kursları kaldığı yerden devam ediyor

DİSMEK kursları kaldığı yerden devam ediyor

Yenişehir Belediyesinden gençler için yeni mekan

Yenişehir Belediyesinden gençler için yeni mekan

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.