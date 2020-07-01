Diyarbakır ve Elazığ'da düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı

Salon bulamadıkları için kına ve düğünü birlikte yaptıklarını dile getiren Akalp, "Temennimiz, bu sürecin en kısa zamanda atlatılması. Düğünlere misafirlerin gelmemesi moral bozukluğuna neden olmasın. Normal karşılansın. Sonuçta herkes iyi ve güzel şekilde düğününü yapmak ister." ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni oluşturulan masalarda, kolonya ve dezenfektan bulunduruldu. Sahnede ise sadece gelin ve damat yer aldı.

"Yaşanan salgından dolayı uzun süredir kapalıydık. İnşallah en kısa zaman da bu salgından tamamen kurtuluruz. İçeride sosyal mesafe kuralına dikkat ediyoruz. Maskesini çıkaranları uyarıyoruz. Gelin ve damat dışındakilere oynamak yasak. Klimalarımız çalışmıyor. Koyulan tüm kurallara uyuyoruz. Bu düğün salonumuzun kapasitesi 600 kişi ama 250 davetli kabul ediyoruz."

Düğüne katılanlar masalarda alınan tedbirler kapsamında maske ile otururken sahnede ise sadece gelin ve damat yer aldı.

- "Kendimizi maskeli baloymuş gibi avutuyoruz"

Gelin Ebru Fırat, yaşanan salgın dolayısı ile hiç beklemediği bir düğün yapmak durumunda kaldıklarını belirterek, "1 Temmuz’dan sonra düğünlerin yapabileceği açıklandı. Biz de çok mutlu olduk. Artık nasıl olacaksa olsun dedik. Hiç düğün yapamaya bilirdik. Bu duruma şükrediyoruz. Bize bu imkanı sunduğu için Allah devletimizden razı olsun. Biz de kendimizi bir maskeli baloymuş gibi avutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Damat Mevlüt Fırat ise hayal ettikleri gibi olmasa da düğün yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

