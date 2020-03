Diyarbakır ve Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

"İdeolojik ihanetin ve uzantılarının kadını istismar eden, sözde 'Özgürleştiriyoruz' derken kadını köleliğe mahkum eden anlayışı bizden hep uzak oldu. Bu anlayışla kadını hayatın her alanında güçlü kılmak, başta eğitim ve sağlık olmak üzere güçlü ve güvenli kılmak adına özellikle 2002'den bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleşti."

Türk bayraklarının yanı sıra "Bir ve beraberiz, birlikte Türkiye'yiz", "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" ve "Kadın hayatın her alanında" yazılı dövizler taşıyan kadınların gününü kutlayan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kadınların yaşamdaki önemine değindi.

Güzeloğlu, okuma yazma kurslarından "Haydi Kızlar Okula" projeleri, aile destek merkezleri ve diğer sosyal hareketlerle her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Oya Eronat da kadınların toplumsal yapıdaki önemine değindi.

Etkinlikte alanlarında başarı kaydeden kadınlara çiçek takdim edildi.

- Mardin

Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki programda toplum yararına faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, ilçe belediyeleri ve eğitim merkezlerinde üretilen ürünler sergilendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman, stantları gezerek kadınlara karanfil hediye etti ve günlerini kutladı.

Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, istihdam konusunda kadınlara ayrıcalık tanıdıklarını söyledi.

"Daha fazla kadın istihdamına yönelik çalışmalarımız var." diyen Yaman, şöyle konuştu:

"Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları, kültür, eğitim faaliyetleri, sağlık, sportif faaliyetleri buradan organize ediyoruz. Her yerde kadınların yanında olmak istiyoruz. Kadınlar dünyada her şeydir; vatandır, annedir, kardeştir, arkadaştır ve yardır. Her zaman erkeğin yanında ve erkeğe destek olan kadındır.

Erkeklerin bunu iyi özümsemesi ve onların yanında olması gerekiyor. Bütün gayretimiz ve çalışmalarımız o yönde. Onların yanındayız ve günleri kutlu olsun."