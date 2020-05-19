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Diyarbakır ve Mardin'de vatandaşlar evlerinin balkonunda bayram coşkusu yaşadı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.05.2020 18:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Mardin'de vatandaşlar evlerinin balkonunda bayram coşkusu yaşadı

DİYARBAKIR/MARDİN (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Diyarbakır ve Mardin'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı üstü açık otobüsle şehir turu atarak, marş ve şarkılar seslendirdi. Vatandaşlar, evlerinin balkonundan el sallayarak, marşlara eşlik etti.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı müzik grubu da şehir turu yapan otobüsten Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirdi.

- Mardin

Mardin'de de bayram, Türk bayraklı ve sosyal mesafeli halay ile kutlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisine bağlı Meridin Müzik ekibi ve Mazruna Sanat Topluluğu, cadde ve sokakları üstü açık otobüs ile gezerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Mazruna Sanat Topluluğu ekibi ellerinde Türk bayrağıyla sosyal mesafeli halay çekip, reyhani ve zeybek oynadı. Sosyal mesafe ve tedbirlere uyularak çekilen halay balkon ve pencerelerden ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliklere eşlik eden vatandaşlarca alkış aldı.

Vatandaşlardan İbrahim Aktaş, etkinliklerle moral bulduğunu dile getirerek, "İlk defa Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayamadık. Bunun hüznünü yaşadık. Ama tedbirler kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesince günün ruhuna uygun bir şekilde etkinlikler gerçekleşti. Bizler de bayrağımızı elimize alarak balkonlarda da olsa kutlamalara eşlik ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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