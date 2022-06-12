Tarih ve bilimin yıldızlarla buluştuğu "Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği" sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik 7'den 77'ye Diyarbakırlıların büyük ilgisini çekti.

Etkinlikte düzenlenen halk gününde her yaştan 5 bin gökyüzü meraklısı, Zerzevan Kalesi'ne akın ederek gökyüzü gözlemi yaptı. 4 gün süren programda teleskop gözlemleri, atölye çalışmaları ve astro sohbetler büyük ilgi gördü. Bu yıl ilk kez Anadolu'ya yayılacak etkinliğin sonraki durakları Van, Erzurum ve Antalya olacak.

Programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un yanı sıra kura ile belirlenen 1000 katılımcı yer aldı.

Halka açık gözlem programı büyük ilgi görürken, Dağkapı Meydanı'ndan Çınar ilçesinde bulunan Mardin sınırındaki Zerzevan'a otobüs seferleri düzenlendi. Yoğun ilgi nedeniyle ek seferlerin konulduğu halk gününde 5 bin Diyarbakırlı Zerzevan'da gözlem yaptı.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliği, çok sayıda yabancı gazeteci ve birçok ülkenin Ankara büyükelçisi de takip etti.

- Kalenin dibinde konser

Etkinlik süresince Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan kazıları ile ilgili yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nun kalenin önünde her akşam verdiği konserler de ilgi çekti.

Etkinlik boyunca bilim insanları, ötegezegenler, uydu teknolojileri, aynalardaki yıldızlar, ışık kirliliği, gökyüzünü tanıyalım, temel astronomi konularında doğru bilinen yanlışlar, gökte ne var, yere yakın geçiş yapan astroitler, yıldız örtülmeleri, uzay havası, pulsarlar ve karadelikler, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yaptı.

Programda, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluştu. Katılımcılar ayrıca, Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlendi.

- 3 ilde daha yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak Bilim ve Teknik dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent'te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ni Anadolu'nun farklı şehirlerine yayma kararı aldı. Geçen yıl Diyarbakır'da Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği adıyla gerçekleştirilen program, bu yıl Diyarbakır'ın ardından 3-4 Temmuz'da Van'da, 22-24 Temmuz'da Erzurum'da ve 18-21 Ağustos'ta Antalya'da yapılacak.

- "Şaka yapmıyorduk"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, "7'den 77'ye derken şaka yapmıyorduk. Diyarbakır Zerzevan tamam! Van, Erzurum ve Antalya gökyüzü gözlem etkinliklerinde buluşmak üzere." paylaşımında bulundu.

Bakan Varank'ın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u etiketlediği mesajında Zerzevan Kalesi'ne yakın bir köyden gelerek etkinliğe katılan bir vatandaşın fotoğrafı yer aldı.

