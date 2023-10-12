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Diyarbakır'a özgü 20 lezzet için tescil başvurusu yapıldı

12.10.2023 14:11 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kente özgü 20 lezzetin tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı'nın Diyarbakır'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri sürecine katkı sunmak amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında aralarında "Diyarbakır Çağla Eşkenesi", "Etli Işkın", "Hıllorik Aşı/Hıllorik", "Ayva Dizmesi" ve "Lepik Köftesi"nin de bulunduğu 20 lezzet için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Ahmet Salduş, Diyarbakır'ın gastronomi açısından gelişmiş bir şehir olduğunu belirtti.

Esnaf Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı Gastronomi ve Markalaşma Müdürlüğü'nün yoğun bir tempoyla çalıştığını ifade eden Salduş, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ımıza özgü 50 ürünümüz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş bulunmaktadır. Geçen hafta da Türk Patent ve Marka Kurumu ilana çıkmış 20 yöresel ürünümüz daha aday gösterilmiş ve ilana çıkmıştır. Değerlendirme sürecinin ardından kentimizin lezzetlerinin tescillenmesini bekliyoruz."

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