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Diyarbakır'da 1. Doğu Pediatri Kongresi düzenlendi

19.11.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena: - "Kongrede çocuk sağlığı ve hastalıkları her yönüyle ele alınacak"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneğince 1. Doğu Pediatri Kongresi düzenlendi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde dün kurslarla başlayan kongrede gerçekleştirilen oturumlarda çocuk sağlığı ve hastalıkları konuşulacak.

Çok sayıda ilden hekimlerin katıldığı kongreye ilişkin gazetecilere açıklama yapan Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, kongre süresince hem bilimsel oturumların hem de sosyal programların yapılacağını söyledi.

Kongrenin katılımcılar açısından çok faydalı olacağını dile getiren Şen, "Seçkin konuşmacılarımız, çocuk sağlığı ve hastalıklarında birçok gelişmeleri bizlere ayrıntılarıyla aktaracaklar. Meslektaşlarımızın bu şekildeki bilimsel kongrelere katılmalarının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Özellikle tıp ve teknolojideki gelişmeleri öğrenme fırsatını bulabileceğimizi ümit ediyoruz." dedi.

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena da kongrenin onlarca hocanın katılımıyla başladığını belirtti.

Bu çalışmayı her yıl daha da geliştirerek çocuk sağlığı ve hastalıklarını konuşacaklarını dile getiren Asena, şunları kaydetti:

"Çocuk sağlığı ve hastalıklarını ilgilendiren nöroloji, metabolizma, beslenme, endokrin, acil ve yoğun bakım alanlarında tüm yönleriyle dolu dolu bir kongre geçireceğiz. Akabinde sosyal programlarımız olacak. Çocuk sağlığı ve hastalıkları her yönüyle ele alınacak. Bölgemizde çok ciddi bir bilimsel talep var. Özellikle çocuk sağlığı ve hastalıkları kongreleri genelde Antalya, İstanbul ve Kıbrıs gibi belli başlı yerlerde gerçekleşiyor. Bölgemizde kongreye katılmak isteyen ama çeşitli nedenlerle katılamayan hekimlerimizi ağırlama adına böyle bir çalışma yürüttük."

Kongre daha sonra, Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu'nun konuşma yaptığı "Her Yönüyle Pediatrik Kovid-19" oturumu ile devam etti.

Kongre 21 Kasım'a kadar devam edecek.

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