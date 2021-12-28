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Diyarbakır'da "10 Kıta Bir Resim Bu Vatan İlelebet Bizim" resim sergisi açıldı

28.12.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: - "İstiklal Marşımız bu ülkede yaşayan mezhebi, meşrebi, fikri ne olursa olsun 84 milyon insanımız için ortak paydadır, ortak hedeftir, ortak yoldur"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği protokolü çerçevesinde "10 Kıta Bir Resim Bu Vatan İlelebet Bizim" resim sergisi açıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını resmettiği eserlerden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergiyi gezen Karaloğlu, öğrencilerden sergide yer alan eserleri ile ilgili bilgi aldı.

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılını Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı ilan etmesi dolayısıyla Diyarbakır'da "10 Kıta Bir Resim Bu Vatan İlelebet Bizim" sergisini açtıklarını söyledi.

Sergide öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okurken hissettikleri duygularını resmettiklerini ifade eden Karaloğlu, "Milli şairimiz Mehmet Akif'i kendi yılında hakkıyla anlayabilmek hakkıyla anlatabilmek ve o koşullarda milletin savaştan, işgalden, göçten bitap düştüğü ümitsiz kaldığı bir dönemden milletine 'korkma' diyerek ümit aşılayan, hürriyet aşkını aşılayan Mehmet Akif'i inşallah gençlerimize daha iyi aktarmak, onlarla beraber daha iyi anlama gayretimiz var." dedi.

İstiklal Marşı'nın ortak değer olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımız bu ülkede yaşayan mezhebi, meşrebi, fikri ne olursa olsun 84 milyon insanımız her birimiz için ortak paydadır, ortak hedeftir, ortak yoldur. Milletimiz için İstiklal Marşı bir milli mutabakat metnidir. Öyle bakmamız lazım. İstiklal Marşının 10 kıtasına öyle bakmamız lazım. Bu ve benzeri etkinliklerle hem milli şairimiz Mehmet Akif'i hem de İstiklal Marşımızı tam manasıyla anlamış oluruz."

Vatandaşları hem bu sergi hem de tiyatro etkinlikleri için Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezine davet eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da kültürle, sanatla, sporla kentin yaşantısını renklendirmek istiyoruz. Bu ve benzeri etkinliklere çok önem veriyoruz. Artık sanat galerilerimiz boş değil, kültür merkezlerimiz boş değil, sürekli etkinliklerimiz ve sahne gösterilerimiz var. Sanat ve meslek kurslarımız devam ediyor. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımızdan etkinliklerimize daha çok katılmalarını talep ediyoruz."

"İnşallah Rabb'im bir daha bu ülkeye bu millete İstiklal Marşı yazdırma mecburiyetinde bırakmasın." diyen Karaloğlu, bunun Mehmet Akif Ersoy'un duası olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, "Buna inşallah hep birlikte amin diyelim ve gençlerimiz de o şuurda o anlayışla milli birliğimize, beraberliğimize sarılsın, hep birlikte geleceğe yürüyelim." diye konuştu.

Sergi 31 Aralık Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

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