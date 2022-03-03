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Diyarbakır'da "10. Mezopotamya İnşaat Fuarı" açıldı

03.03.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fuarda 63 katılımcı firma, ürün ve hizmetlerini sergiledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "10. Mezopotamya İnşaat Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık AŞ tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, 63 katılımcı firma, ürün ve hizmetlerini sergiledi.

Vali Münir Karaloğlu, açılış töreninde, kentte inşaat sektörüyle ilgili fuar düzenlenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Fuara yurt içi ve dışından katılım olduğunu ifade eden Karaloğlu, inşaat sektörünün çok önem taşıdığını, Türk müteahhitlerin dünyada çok büyük projeler inşa ettiğini belirtti.

Diyarbakır'da inşaat sektöründe yaşanan bütün değişimleri, kullanılan bütün malzemeleri fuarda görme şanslarının olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Diyarbakır'a baktığımızda, bir taraftan 33 medeniyetin bize bıraktığı çok ciddi bir tarihsel yapı stokumuz var. Köprülerimiz, hanlarımız, camilerimiz, kiliselerimiz, sivil mimari örneklerimiz var. Bir taraftan da Diyarbakır'a baktığımızda, çağın mimarlık örneklerini, inşaat teknolojilerini görebileceğimiz modern bir tarafı var." dedi.

Karaloğlu, Diyarbakır'ın fuarcılık potansiyeli bulunduğunu, sektöre katkı verecek ve alandaki yeniliklerin konuşulacağı fuarlar düzenlenmesinin önem taşıdığını kaydetti.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise bu ay düzenleyecekleri fuarlara yoğun katılım olacağını anlatarak, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende, ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de konuştu.

Fuar, 6 Mart'a kadar açık kalacak.

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