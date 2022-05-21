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Diyarbakır'da 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

21.05.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 2 farklı suçtan 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu tespit edildi. Operasyonla yakalanan A.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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