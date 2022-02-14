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Diyarbakır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

14.02.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'nın Ergani ilçesinde kaldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yakalanan R.A, cezaevine teslim edildi.

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