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Diyarbakır'da 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

03.03.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca elde edilen istihbarı bilgiler doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 18 ruhsatsız tabanca ve 21 şarjör ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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