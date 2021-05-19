Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı halk oyunları gösterisiyle kutlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında halk oyunları gösterileri sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halay Gençlik Spor Kulübü ekipleri, Anıt Park'ta düzenlenen törenin ardından oluşturulan konvoy ile müzik eşliğinde şehir turu attı.

Güzergah boyunca Diyarbakırlı gençlerin bayramını kutlayan ekipler, kentteki birçok noktada halk oyunları gösterisi sunarak vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı.

Sitelerin bahçesinde gerçekleştirilen gösterilerde vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovir-19) tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar gösterileri evlerinin balkonlarından takip etti.

Vatandaşlar ekiplerin gösterilerine Türk bayrakları sallayarak eşlik etti.

Ekipler, gösterilerini tedbirler kapsamında maske ve eldiven takarak, sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz