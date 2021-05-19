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Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı halk oyunları gösterisiyle kutlandı

19.05.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı halk oyunları gösterisiyle kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında halk oyunları gösterileri sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halay Gençlik Spor Kulübü ekipleri, Anıt Park'ta düzenlenen törenin ardından oluşturulan konvoy ile müzik eşliğinde şehir turu attı.

Güzergah boyunca Diyarbakırlı gençlerin bayramını kutlayan ekipler, kentteki birçok noktada halk oyunları gösterisi sunarak vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı.

Sitelerin bahçesinde gerçekleştirilen gösterilerde vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovir-19) tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar gösterileri evlerinin balkonlarından takip etti.

Vatandaşlar ekiplerin gösterilerine Türk bayrakları sallayarak eşlik etti.

Ekipler, gösterilerini tedbirler kapsamında maske ve eldiven takarak, sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirdi.

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