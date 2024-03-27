Diyarbakır’da 200 liralık festival çeki izdihamı

Merkez Bağlar ilçesinde giyim, ev eşyası, butik gibi mağazaların bulunduğu bir alışveriş merkezinde, bayrama özel indirim festivali düzenlendi. İndirimi duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde bulundu.

KEPENKLER AÇILMADAN İÇERİ DALDILAR

Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara yoğunluk olunca, AVM yetkilileri durumu kontrol altına almak için kepenkleri tekrar indirdi. İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan güvenlik görevlileri, vatandaşları gruplar halinde içeri aldı.

Bayrama özel indirim festivalini düzenleyen Yasin Tütüncüoğlu, 600 kadına 200 TL festival çeki verildiği esnada da izdiham oluştuğunu söyledi.

Tütüncüoğlu, “Diyarbakır’a yaklaşık 15 kezdir geliyoruz. Bugün burada bayram alışverişi için indirim festivali düzenledik. İndirim tam 5 gün 5 gece devam edecek. Marka butiklerle indirimli bir şekilde Diyarbakır’dayız. Bayram alışverişi için Türkiye’nin birçok şehrine nazaran Diyarbakır’ı tercih ettik. Alışverişe gelen ilk 600 kadına 200 TL festival çeki hediye ettik. Bu çeki stantlardaki ürünlerde kullanabiliyorlar. Kepenkleri açtığımızda izdiham oldu. Kadınlarımız maalesef sırayı bozdu. Tabi bunlar da olağan şeyler” dedi.





