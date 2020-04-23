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Diyarbakır'da 23 Nisan dolayısıyla 5 bin balon uçuruldu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.04.2020 13:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 23 Nisan dolayısıyla 5 bin balon uçuruldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, evlerinden çıkamayan çocuklar için 5 farklı noktadan 5 bin balon uçuruldu.

Merkez Kayapınar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl bayram coşkusunu evlerinde yaşayan çocuklar için 15 Temmuz Şehitler, Rojava ve Kent Meydanı parkları ile Park 75 ve Tema Park'tan balonları havalandırdı.

Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Cebe, 23 Nisan'da çocukların sevincine ortak olmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Çocuklar için uçurdukları bolanlara "sevgilerini yüklediklerini" belirten Cebe, bu balonlarla çocuklara ve vatandaşlara "Biriz, beraberiz ve yanınızdayız." mesajını vermek istediklerini kaydetti.

Cebe, etkinlikler kapsamında ödüllü yarışmalar da düzenlediklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Diyarbakır

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:26
Öğle
12:22
İkindi
16:07
Akşam
19:09
Yatsı
20:32

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