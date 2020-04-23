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Diyarbakır'da 23 Nisan'da doğan çocuklara "sürpriz" kutlama

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 23 Nisan'da doğan çocuklara "sürpriz" kutlama

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 23 Nisan'da doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz kutlama yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer ve beraberindeki eğitimciler, 23 Nisan'da doğan Özlem Afra Kan'ı merkez Sur ilçesinin Yiğit Çavuş Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Hazırlanan pasta ile 9 yaşına giren Kan'a sürpriz kutlama yapıldı. Kan ailesinin de büyük mutluluk yaşadığı ziyarette, Taşçıer ve öğretmenler Kan'ın hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Taşçıer yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında balkonlardan, pencerelerden de olsa coşkuyla kutlamaya çalıştıklarını söyledi. Taşçıer, "Bu kapsamda bugün Özlem öğrencimizin doğum gününü de kutluyoruz. Öğrencimizin evine misafir olduk. Kendisine nice sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz." dedi.

Öte yandan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da 23 Nisan'da doğan İsmet Bernas Tekeş (6), down sendromlu Abdullah Sorguç (4) ile şehit çocuğu Muhammed (6) ve Hiranur (5) kardeşleri evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Beyoğlu, geleceğin teminatı olan çocukların yüzünü bir nebze de olsa güldürmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Diyarbakır Doğum Günü

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:26
Öğle
12:22
İkindi
16:07
Akşam
19:09
Yatsı
20:32

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