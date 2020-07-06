Diyarbakır’da 25 yıllık çöp depolama sorunu çözülüyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, şehrin 25 yıllık çöp boşaltma alanındaki sorunun giderilmesi ve AB standartlarına uygun bir katı atık tesisinin kurulması için verdiği talimat doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı çalışmalara başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1996 yılından beri evsel atıkların vahşi depolama yöntemiyle dökülme sorununu çözmek için çalışmalara başladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Karacadağ’da bulunan vahşi çöp depolama alanı ıslah edilecek, AB standartlarına uygun bir katı atık tesisi inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi, atıklardan kaynaklı meydana gelen çevresel sorunların ortadan kaldırılması amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, çöplerin gelişen teknolojiye ve mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması için uygun tekniklerle geri dönüşümü sağlayacak ve çevresel sorunları ortadan kaldıracak.