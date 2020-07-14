DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "251 Şehit 83 Milyon Şahit" temalı 15 Temmuz etkinlikleri başladı.

Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel olarak hazırlanan anons otobüsü, ilahiler eşliğinde kenti gezerek vatandaşları "251 Şehit 83 Milyon Şahit" temasıyla düzenlenen etkinliklere davet etti.

Anons aracından vatandaşlara 15 Temmuz'la ilgili ezgiler ve ilahiler dinletildi. Vatandaşlar, ezgi ve ilahilere evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak eşlik etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında yarın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler Mahallesi'nde şehit Polis Memuru Halit Gülser'in, Ergani ilçesinde de şehit Askeri Çoban'ın kabri ziyaret edilecek.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de ikindi namazının ardından şehitler için mevlit okunacak. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda da anma programı gerçekleştirilecek.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına önem verilecek etkinlikte vatandaşlar alana ateş ölçümü, maske dağıtımı ve dezenfeksiyon sonrası alınacak.