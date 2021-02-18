Diyarbakır'da 256 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 11 operasyonda ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrar ile ilgili şüphelilerin yakalanması için düzenlenen "Narko Terör Tırpan-3" operasyonunda 256 kilogram daha esrar bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında icra edilen narko-terör operasyonlarında, yaklaşık 100 milyon kök kenevir imha edildi, 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirildi.

Kararlılıkla sürdürülen çalışmalarla uyuşturucu maddeyi imal eden ve ticaretini yapan şüpheliler de birer birer tespit edildi.

- "Narko-Terör Tırpan-1" operasyonu

Yakalanmaları için düzenlenen "Narko-Terör Tırpan-1" operasyonunda Diyarbakır merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 ayrı adreste yapılan aramada gözaltına 31 şüpheliden 19'u tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yakalanan şüphelilerin 2020 yılında, 21 operasyonda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları aylar süren çalışmalar sonucu ortaya konuldu.