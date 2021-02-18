YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da 256 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da 256 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

18.02.2021 13:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 256 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 11 operasyonda ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrar ile ilgili şüphelilerin yakalanması için düzenlenen "Narko Terör Tırpan-3" operasyonunda 256 kilogram daha esrar bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında icra edilen narko-terör operasyonlarında, yaklaşık 100 milyon kök kenevir imha edildi, 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirildi.

Kararlılıkla sürdürülen çalışmalarla uyuşturucu maddeyi imal eden ve ticaretini yapan şüpheliler de birer birer tespit edildi.

- "Narko-Terör Tırpan-1" operasyonu

Yakalanmaları için düzenlenen "Narko-Terör Tırpan-1" operasyonunda Diyarbakır merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 ayrı adreste yapılan aramada gözaltına 31 şüpheliden 19'u tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yakalanan şüphelilerin 2020 yılında, 21 operasyonda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları aylar süren çalışmalar sonucu ortaya konuldu.

- "Narko-Terör Tırpan-2" operasyonu

7 Şubat'ta da Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile Lice'nin Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde yürütülen "Narko-Terör Tırpan-2" operasyonunda 15 arama sonucu ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök kenevir ve 2 ton 920 kilogram esrar ile ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 ayrı adreste arama yapıldı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 200 gram esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği, 137 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca ve 3 hassas terazi bulundu.

- "Narko-Terör Tırpan-3" operasyonu

16 Şubat'ta da Lice ilçesinin Yalaza, Bağlan ve Çavundur mahallelerinde "Narko-Terör Tırpan-3" operasyonu yapıldı.

11 aramada ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrarın sahibi olan şüphelilerin yakalanması için 10 ayrı adreste yapılan aramada 5 şüpheli yakalandı, 256 kilogram esrar, iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonların artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz

Diyarbakır Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
12:38
İkindi
15:39
Akşam
18:08
Yatsı
19:23
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Kayapınar’da karla mücadele seferberliği

Kayapınar’da karla mücadele seferberliği

Kayapınar’da karla mücadele seferberliği

Kayapınar’da karla mücadele seferberliği

Diyarbakırlı öğrenciler zeka oyunlarında şampiyonluğu hedefliyor

Diyarbakırlı öğrenciler zeka oyunlarında şampiyonluğu hedefliyor

Sur Belediyesinden karla mücadele çalışmaları

Sur Belediyesinden karla mücadele çalışmaları

Sur Belediyesinden 2 bin çocuğa kışlık giysi yardımı

Sur Belediyesinden 2 bin çocuğa kışlık giysi yardımı

Diyarbakır beyaz örtüyle kaplandı, Bağlar Belediyesi geceden sahaya indi

Diyarbakır beyaz örtüyle kaplandı, Bağlar Belediyesi geceden sahaya indi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.