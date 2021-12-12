Diyarbakır'da 270 gence hizmet verecek gençlik kampının inşası sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da inşası süren, 270 gence hizmet verecek gençlik kampının tamamlanması için çalışmalar hızla sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj gölü kıyısında, "Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı" projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve teknik ekipten bilgi alan Vali Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor altyapısına ilişkin eksikliklerin tamamlanması için protokol yaptıklarını söyledi.

Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı projesinde bütçenin yüzde 75'inin Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüzde 25’inin de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Karaloğlu, daha önce atıl durumda olan alanda Dicle Barajı ve Kralkızı Barajı manzaralı olarak gençlere hizmet vermek üzere inşa çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Projenin Diyarbakır sınırlarındaki ilk gençlik kampı olma özelliği taşıdığına işaret eden Karaloğlu, "180 dönüm arazi üzerinde sosyal donatılarıyla belki Türkiye'nin en güzel gençlik kamplarından birini yapacağız. Buraya sadece Diyarbakırlı gençler gelmeyecek. Diyarbakır, çevre illerden ve Türkiye'nin tamamından gençler gelecekler burada kaynaşacaklar, tanış olacaklar. İnşallah burası gerçekten doğu, batı kuzey ve güneyin buluşma noktası olacak." dedi.

270 gencin aynı anda kamp yapabileceği bir tesis yaptıklarını dile getiren Karaloğlu, spor alanları, futbol, basketbol, voleybol sahalarının bulunacağı merkezde macera parkı olacağını, yüzme havuzu bulunacağını, aquapark, zipline, okçuluk gibi birçok aktivitenin gerçekleştirileceğini aktardı.

Tesisin gençlerin gözdesi olacağını anlatan Karaloğlu, "Bittiğinde gençlerimizin severek geldiği, kamp yaptığı kendilerini sanatta, kültürde, sporda geliştirebilecekleri güzel bir alan ortaya çıkmış olacak. Diyarbakır'ın 17 ilçesinin tamamında gençlikle ve sporla ilgili yatırımlarımız var. 2022 Diyarbakır’da tam manasıyla bir gençlik yılı olacak. Bu yatırımlar bittiğinde gençlerimiz inşallah zamanlarını daha kaliteli geçirebilecekleri alt yapıya kavuşmuş olacaklar." diye konuştu.

Karaloğlu, projede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepoğlu Tanaman da katıldı.

