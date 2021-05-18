Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tren raylarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinin Alangör Mahallesinde tren raylarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, tren raylarının demir aksamlarını sökerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan M.F, S.Y. ve İ.Y'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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