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Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

18.05.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tren raylarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinin Alangör Mahallesinde tren raylarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, tren raylarının demir aksamlarını sökerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan M.F, S.Y. ve İ.Y'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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