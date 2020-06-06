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Diyarbakır'da 3 sokak karantinaya alındı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 3 sokak karantinaya alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 sokak karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5 Nisan Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallelerinde bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından 3 sokağın karantinaya alınmasına karar verdi.

İlçedeki 3 sokak, polis ve zabıta ekipleri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı. Filyasyon ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilere de test yaptı.

Vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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