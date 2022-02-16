Diyarbakır'da 31 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da dolandırıcılık suçundan hakkında 31 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 31 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

M.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



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