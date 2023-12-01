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Diyarbakır’da 39 okul servisine ceza

01.12.2023 12:26 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır’da 39 okul servisine ceza

Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafı haklarının korunması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı.
Ekipler, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”nde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol etti.

Denetimlerde, kurallara uymayan 39 araca ekipler tarafından cezai işlem uyguladı.
Okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlere ayrıca sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti de yapıldı.

Diyarbakır’da 39 okul servisine ceza

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