YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da 4 gün önce kaybolan epilepsi hastası kadını bekçiler buldu

Diyarbakır'da 4 gün önce kaybolan epilepsi hastası kadını bekçiler buldu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.06.2020 23:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 4 gün önce kaybolan epilepsi hastası kadını bekçiler buldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 gün önce kaybolan 32 yaşındaki epilepsi hastası kadın il merkezinde bulundu.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Yasin Aral'ın, epilepsi hastası kızı Elvan Aral'dan haber alamadığını belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmasının ardından çalışma başlatıldı.

Yenişehir ilçesinde görev yapan bekçiler Dağkapı Meydanı'nda gezerken gördükleri bir kadına şüphe üzerine kimlik sordu. Üzerinde kimliği bulunmayan kadın polis merkezine götürüldü.

Merkeze götürülen kadının, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Elvan Aral olduğu tespit edildi.

Aral, karakolda ailesine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Itır Esen'in sevgilisi İşte Itır Esen'in sevgilisi
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:01
Sabah
04:49
Öğle
12:24
İkindi
16:17
Akşam
19:49
Yatsı
21:29

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Hz. Adem’in Torunu Enüş Peygamber'in Kabrinin Hali Içler Acısı

Hz. Adem’in Torunu Enüş Peygamber'in Kabrinin Hali Içler Acısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.