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Diyarbakır'da 431 kilogram esrar ele geçirildi

30.08.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Emniyet Müdürlüğünce Ergani yolunda durdurulan 2 araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 431 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ticaretine Diyarbakır'da bir darbe daha indirildiğini ve gençlerin zehirlenmesine fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Ergani yolunda durdurulan 2 araçta 431 kilogram esrar ele geçirildiğini ve araçlardaki 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır içişleri bakanı süleyman soylu

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