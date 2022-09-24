YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

24.09.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, şüphe üzerine takibe aldıkları aracı merkez Sur ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 68 parça halinde 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki İ.B. ve H.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde konuştu:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde konuştu:
Nevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışmasıNevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışması
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır uyuşturucu

Diyarbakır Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:01
Öğle
12:16
İkindi
15:41
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cumartesi

Med Eczanesi
Yenisehir
Bahar Eczanesi
Yenisehir
Enis Eczanesi
Baglar
Evin Eczanesi
Baglar
Hamravat Eczanesi
Baglar
Erdinç Eczanesi
Kayapinar
İnci Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kaçış planı böyle suya düştü! Kimliği ise şoke etti

Kaçış planı böyle suya düştü! Kimliği ise şoke etti

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.