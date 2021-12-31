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Diyarbakır'da 6 yeni araçla itfaiye filosu güçlendirildi

31.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 6 yeni araçla itfaiye filosu güçlendirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 6 yeni araç alındı.

Vali Münir Karaloğlu, Kayapınar İtfaiye Şubesinde düzenlenen törende, itfaiye filosunu güçlendirdiklerini, yenilerle birlikte araç sayısının 60'a yükseldiğini söyledi.

Diyarbakır'da itfaiye teşkilatını önemsediklerini, teşkilatın yenilenmesi ve tazelenmesi amacıyla yeni projelere ürettiklerini kaydeden Karaloğlu, bu yıl 75 genci itfaiye teşkilatına kattıklarını bildirdi.

Kadroya alınan yeni personeli her türlü afete müdahaleye yönelik yetiştirdiklerini ifade eden Karaloğlu, "Gençlerimize yeteneklerine ve ilgilerine göre ilave eğitimler veriyoruz. Araç gereç de elbette çok önemli. İtfaiye filomuza 6 yeni araç daha ilave ettik." dedi.

Türkiye'de 2021'in doğal afetler yılı olduğunu belirten Karaloğlu, depremler, seller, su baskınları, orman yangınları gibi birçok afetle mücadele etme durumunda kaldıklarını aktardı.

Afetlerde ülke ve millet olarak kenetlendiklerini anlatan Karaloğlu, "Afeti yönetmede ve afet sonrasında yeniden afet bölgelerindeki hayatın normalleşmesi noktasında Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yaptık. Hem İzmir depreminde hem Antalya yangınında hem de Sinop-Kastamonu-Artvin sel felaketlerinde vardık. Bu, aynı zamanda Diyarbakır halkının da yüce gönüllüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu katıldı.

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