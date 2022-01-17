Diyarbakır'da 7 orman işçisinin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 orman işçisinin şehit düştüğü saldırıyla bağlantıları oldukları gerekçesiyle aralarında HDP'li eski Kulp belediye başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da yer aldığı tutuksuz 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Taş katıldı, diğer 6 sanığın ise avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Taş, terör örgütü ve üyeleriyle hiçbir bağlantısının olmadığını iddia ederek, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

Diğer sanıkların avukatları da esas hakkındaki mütalaadan sonra ayrıntılı savunma yapacaklarını belirtti.

Mahkeme, tutuksuz sanıkların salonda hazır bulunmaları amacıyla haklarındaki adli kontrol hükümlerinin devam etmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

- İstenen ceza

İddianamede, aralarında HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ile dönemin HDP İlçe Başkanı Mehmet Abidin Karaman ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş'ın da bulunduğu 7 sanık hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tasarlayarak öldürmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 15 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur Mahallesi mevkisinde 12 Eylül 2019'da odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, İhsan Çelikbilek (43), Mehmet Bozyel (17), Abit Yıldız (22), Ömer Yıldız (15), Siraç Yıldız (26), Ahmet Ay (23) ve Sinan Diger (45) şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmıştı.

