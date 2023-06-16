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Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü olayda 5 gözaltı

16.06.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının, ilçeye bağlı Serçeler köyünde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Hastanede tedavisi süren 2 yaralının da şüpheli sıfatıyla soruşturma dosyasına dahil edildiği olayla ilgili 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayda hayatını kaybedenler ise toprağa verildi.
Jandarma ekiplerinin köydeki güvenlik önlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Serçeler köyünde, iki aile arasında çıkan silahlı kavganın, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtilmiş, olayda O.T, S.T, H.T, M.C.T, M.E.A, S.A, M.A. Y.A. ve Ö.A.’nın hayatını kaybettiği, M.A. ve A.A’nın da yaralandığı bildirilmişti.

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