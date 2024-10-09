YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da açık alanlarda yapılmak istenen eylemler 5 gün süreyle yasaklandı

Diyarbakır'da açık alanlarda yapılmak istenen eylemler 5 gün süreyle yasaklandı

AA AA
09.10.2024 08:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Valiliği, açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylemin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Ekim Pazar günü, 13.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen miting ile ilgili olarak değerlendirme yapıldığı bildirildi.

"Terör örgütü PKK/KCK'nın çağrıları dahilinde '9 Ekim' bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ilimizdeki teröre müzahir yapıların yaygın illegal eylemler yapabileceği, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği ve miting süresince kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceği mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, halkın huzurunun sağlanması, belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, Diyarbakır mülki sınırları içerisinde bazı tedbirlerin alınmasının Valilikçe uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Ekim bahane gösterilmek suretiyle PKK/KCK terör örgütünün çağrıları kapsamında yapıldığı değerlendirilen diğer eylemleri de kapsayacak şekilde, açık alanlarda yapılmak istenen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, diğer illerden bu eylemlere katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri/geçişleri/çıkışları, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 9 Ekim günü saat 00.01'den 13 Ekim saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Valiliği eylem

Diyarbakır Namaz Vakitleri 9 Ekim Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:15
Öğle
12:11
İkindi
15:24
Akşam
17:58
Yatsı
19:13
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.