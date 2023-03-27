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Diyarbakır’da acil yıkılacak binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

27.03.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapılar yıkımına devam ediliyor.

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Diyarbakır’da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Buna göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kentte yaptığı çalışmalarda 4 bin 612 yapıda ağır, 3 bin 428 yapıda orta, 45 bin 245 yapıda ise az hasar tespit etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı kentte acil yıkım kararı alınan 14 binada yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

24 Şubat’ta başlatılan yıkım çalışmaları çerçevesinde Yenişehir ilçesinde Galeria Sitesi A, C ve D blokta yıkım çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Ekipleri, Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesindeki Emek Caddesi ve Karacadağ Caddesi üzerindeki acil yıkım kararı olan yapılarının yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Yıkımı tamamlanan yapılardan çıkan molozlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Dokuzçeltik Mahallesi’nde bulunan Hafriyat Depolama Alanı’na taşınıyor.

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