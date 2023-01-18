YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da açılacak çağrı merkezinde 1020 genç istihdam edilecek

Diyarbakır'da açılacak çağrı merkezinde 1020 genç istihdam edilecek

18.01.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte açılacak yeni çağrı merkezine ilişkin "Bir Fransız firmasının yatırımıyla 1020 gencimizin çalışacağı çağrı merkezini Metal Sanayicileri Sitesi'nde hayata geçireceğiz." dedi.

Kaya, bir otelde gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, kentin geçen yıl gerçekleşen ihracat rakamlarının tam istedikleri gibi olmasa da yüzde 27'lik artışla iyi sayılabilecek düzeyde gerçekleştiğini söyledi.

Kaya, kentin sanayi altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarını hızlandıracaklarını aktardı.

"Bizim en önemli hedefimiz özellikle organize sanayi bölgesindeki istihdam sayısını kent nüfusunun yüzde 5'ine bir an önce getirmek, temel hedefimiz yüzde 10'dur. Bu oran yüzde 10'a getirilirse kalıcı istihdamla ilgili kent çok önemli bir süreci atlatmış olur." diyen Kaya, bu rakamları yakaladıkları takdirde Türkiye'nin farklı bölgelerine yapılan mevsimlik göçün de önüne geçilebileceğini ifade etti.

Bu yıl, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilavesini bitirip 80'e yakın firmaya yer tahsis edeceklerini, Karacadağ OSB'nin altyapı ihalesi sonrası arsa dağıtımının yapılacağını belirten Kaya, aynı şekilde bu yıl işlemleri tamamlanan ve ÇED raporu için çalışmaların sürdüğü Silvan OSB'de arsa dağıtımına başlayacakları bilgisini paylaştı.

Kentte odalarının da katkılarıyla 4 çağrı merkezinin açıldığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Şimdi beşincisini de önümüzdeki ay içerisinde açacağız, Bir Fransız firmasının yatırımıyla 1020 gencimizin çalışacağı çağrı merkezini Metal Sanayicileri Sitesi'nde hayata geçireceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da "kan davalı" aileler barıştırıldıDiyarbakır’da "kan davalı" aileler barıştırıldı
Diyarbakır’da barajlarda doluluk oranı normal seviyedeDiyarbakır’da barajlarda doluluk oranı normal seviyede
Saklıkent ve Feslikan yaylalarında kar geçit vermediSaklıkent ve Feslikan yaylalarında kar geçit vermedi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 19 Ocak Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:35
İkindi
15:11
Akşam
17:34
Yatsı
18:54

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Perşembe

Uysal Eczanesi
Yenisehir
Ihlamur Eczanesi
Yenisehir
Havin Eczanesi
Baglar
Zilan Eczanesi
Baglar
Günışığı Eczanesi
Baglar
Özer Eczanesi
Kayapinar
Ruken Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.