Diyarbakır’da afet müdahale planı toplantısı yapıldı

"En önemlisi riskleri belirlemek"

Vali Karaloğlu, konuyla ilgili çalışma grupları oluşturularak, öncelikle hangi ilçelerde hangi tür afete maruz kalınabileceğine yönelik risklerin ortaya konulmasını istedi. Konuşmasında 2021 yılının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ülke genelinde Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini belirten Vali Karaloğlu, "Toplumda afete karşı direncin artırılması, afete karşı bilincin artırılması, hangi afet türüne karşı vatandaşımızın nasıl davranacağı, afet çantasını nasıl hazırlayacağı, afetten sonra neler yapacağı, ilk toplanma alanına nasıl gidecek, geçici barınmaya nasıl geçecek, nelere dikkat edecek. Bunların topluma verildiği bir 2021 yılı, topyekun bir afet eğitim yılı ilan etmiş bakanlığımız. Her tür afet türünün yaşanabildiği bir coğrafyada yaşıyoruz. her an afet olacakmış gibi hazır olmak gerek" diye konuştu.

Yaşanabilecek bir afet sonrası olası durumları da değinen Vali Karaloğlu, özellikle geçici barınma alanlarında insanların ihtiyaçlarına dikkat çekerek bu alanların konumlandırılmasının önemini vurguladı. Vali Karaloğlu konuşmasının sonunda, masa başı ve saha tatbikatlarının sıklaştırılması talimatını verdi.

Toplantıda, herhangi bir afet durumunda neler yapılacağı, verilecek eğitimlerden vatandaşların afetlere yönelik bilinçlendirilmesine, toplanma noktalarından geçici barınma alanlarına, kurumların tek tek sorumluluklarından kurumlar arası koordinasyona kadar konular detaylarıyla masaya yatırıldı.