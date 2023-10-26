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Diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

26.10.2023 12:09 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 515’inci gününde de kararlılıkla sürüyor. Oğlu Mikail’in HDP’liler aracılığıyla İstanbul’da üniversite okurken kandırılarak kaçırıldığını söyleyen Yusuf Erdinç, çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulundu. Oğlunu almadan hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Erdinç, “Oğlum İstanbul Marmara Üniversitesinde 2’inci sınıfta okurken HDP’liler kaçırıp, Amerika’ya teslim etti. Şu anda Amerika’ya uşaklık yapıyor. Buradan oğluma seslenmek istiyorum, orası senin yerin değildir, senin yerin Türkiye Cumhuriyeti’dir. Dön gel. Eğer dönmezsen ben buradan 10 yıl da olsa seni almadan hiçbir yere dönmeyeceğim” dedi.

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