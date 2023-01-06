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Diyarbakır'da "Almanak" operasyonu

06.01.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, hırsızlık, gasp ve kapkaç suçu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da kapkaç, gasp ve hırsızlık suçlarına yönelik, "Almanak" adıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Huzur Alan Projesi kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık, gasp ve kapkaç suç grubuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin 25 yıl, 3'ünün 10 yılın üzerinde hapis cezası, 1'inin de cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Diyarbakır Adliyesine sevk edildi.

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Diyarbakır gasp hırsızlık operasyon

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