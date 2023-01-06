Diyarbakır’da "Almanak" operasyonu: 1’i cezaevi firarisi 22 şüpheli yakalandı

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Huzur Alan Projesi kapsamında 2023’ün ilk operasyonu yapıldı. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğünce planlı çalışmalar neticesi yapılan eşzamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin saklandıkları yerler tek tek tespit edilirken, yakalanan şahıslardan birinin 25 yıl hapis cezası, birinin 1 yıldır araması, üçünün 10 yılın üzerinde hapis cezası bulunduğu ve birinin de cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Hırsızlık, kapkaç ve gasp yaptıkları tespit edilerek operasyonla yakalanan şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiği kaydedildi.



