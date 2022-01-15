Diyarbakır'da aranan 7 hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip tarafından, haklarında ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 11 yıl 3 ay, "kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan 10 yıl 10 ay, "hırsızlık" suçundan 5 yıl, "cinsel saldırı" suçundan 4 yıl 2 ay, "silahla yağma" suçundan 3 yıl 4 ay, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma, hırsızlık ve kasten yaralama" suçlarından 2 yıl 11 ay 24 gün hapis cezası olan toplam 7 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz