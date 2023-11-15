Diyarbakır’da arazi kavgasında kuzenleri tarafından vurulan kardeşlerden biri hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, ilçenin kırsal Kırmataş Mahallesi’nde amca çocukları arasında arazi meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma sonrası S.K., kardeş iki kuzenini silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılardan M.K. Hazro Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi S.K. ise önce Kocaköy Devlet Hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri şüpheli S.K’yi yakalamak için çalışma başlattı.



