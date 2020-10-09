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Diyarbakır'da Asur dönemine ait üzeri kabartma yazılı 5 taş ele geçirildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Asur dönemine ait üzeri kabartma yazılı 5 taş ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Asur dönemine ait üzeri kabartma yazılı 5 taş ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergani'de bir şüphelinin 200 bin lira karşılığında tarihi eser satacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelinin Akçakale Mahallesi'ndeki ev ve eklentilerinde yapılan aramada Asur dönemine ait olduğu belirtilen üzeri kabartma yazılı 5 taş bulundu.

Zanlı gözaltına alındı, tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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