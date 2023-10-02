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Diyarbakır'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen genç tutuklandı

02.10.2023 14:08 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde babasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki genç tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu T.G’nin öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında babasını öldürdüğü gerekçesiyle polise teslim olan İ.G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “kasten öldürmek” suçundan tutuklandı.

İ.G, emniyetteki ifadesinde babası T.G’nin annesi ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve bu nedenle öldürdüğünü ileri sürdü.

Evinde dün uzun namlulu silahla vurulan T.G. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, İ.G. babasını silahla vurduğunu söyleyerek polise teslim olmuştu.

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